На кредити європейських урядів будується прикордонна інфраструктура - нардеп

У цьому році «Укравтодор» запланував 47 млн грн на будівництво прикордонної дорожньої інфраструктури. Це стало можливим в результаті Договору між урядами Польщі і України про надання Україні кредиту на суму 100 млн євро на умовах пов'язаної допомоги, повідомив в своєму блозі на ресурсі «Обозреваль» голова парламентського Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич.

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Крім того, Держприкордонслужба витратить 5 млн грн на модернізацію автоматизованих систем контролю. А Державна фіскальна служба направить 17,3 млн грн на будівництво прикордонної інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, написав депутат.

Як вдалий приклад облаштування прикордонної дорожньої інфраструктури Ярослав Дубневич наводить ситуацію на кордоні з Угорщиною.

«У нинішньому році на ці потреби планується направити 100 млн грн – завдяки кредиту, отриманого від уряду Угорщини. Планується капітальний ремонт кількох автодоріг, у тому числі міжнародного рівня, - написав Дубневич. - Крім того, «Укравтодором» розпочато проектування автомобільної дороги на кордоні з Угорщиною зі створенням нового КПП. Нова автострада стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною. Таким чином не тільки вирішиться багаторічна проблема сполучення між нашими країнами – це значно спростить транспортне сполучення України з Європою», - впевнений голова Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич.

«Все це – реальні приклади розвитку Карпатського регіону. На новий рівень його повинен підняти транснаціональний проект VIA-Karpatia, який об'єднає 9 європейських країн і дозволить зв'язати північ Європи з її портами на півдні. Україна просто зобов'язана взяти активну участь у проекті. У нас ключовий козир – унікальне геополітичне розташування, яке дозволяє бути найбільш зручною транзитною державою континенту».