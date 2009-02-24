Балога: ротації в уряді доречні разом із призначенням нового прем'єра

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявляє, що кадрові зміни в уряді треба розглядати тільки разом із призначенням нового прем`єр-міністра.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, зміни в персональному складі Кабінету міністрів, які останнім часом намагається провести прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, остаточно перетворять нинішній уряд на особисту вотчину його керівника.

На його думку, наполегливе бажання Ю.ТИМОШЕНКО сформувати «команду однодумців» означатиме встановлення в уряді диктату лише однієї думки - самого прем`єра.

При цьому В.БАЛОГА вказав на очевидну невідповідність кадрових планів Ю.ТИМОШЕНКО вимогам Конституції. Оскільки у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення нової коаліції, вона має висувати своїх представників на міністерські посади, а Президенту має бути зроблена пропозиція щодо нового керівника уряду.

«Мало того, що вищий законодавчий орган держави - парламент - вже кілька місяців поспіль грубо порушує Основний Закон, адже у новоутвореній коаліції немає більшості голосів. До цього неподобства додається і те, що уряд спирається на інвалідну коаліцію, яку підпирає тільки ситуативне, корисливе голосування комуністів або частини блоку «Наша Україна - Народна самооборона». Показово, що тепер партнерами Ю.ТИМОШЕНКО в НУ-НС є група сумнозвісних «любих друзів», які колись були так нещадно критиковані, а зараз наполегливо просуваються на вищі щаблі влади.

Кадрові апетити прем`єра та її нових політичних союзників зазіхають на Конституцію. Проведення міністерських ротацій буде сумнівним з точки зору їх відповідності Основному Законові», - наголосив В.БАЛОГА.

Поряд із юридичними аспектами можливих змін у складі Кабміну глава Секретаріату звернув увагу на низку політичних моментів. За його оцінкою, у діяльності Верховної Ради шостого скликання значно вищий відсоток політичної корупції, ніж у попередньому складі парламенту. Це добре видно з того, як формувалася нинішня псевдокоаліція, як створюються тимчасові ситуативні союзи, що приймають явно лобістські закони чи дають «зелене світло» багатомільярдним оборудкам, як відбувається бартерний торг посадами у обмін на одноразові політичні послуги.

«Ця ситуація викликає дуже чіткі аналогії з 2006 роком, тодішньою поведінкою соціалістів і їхнього лідера О.МОРОЗА. Зараз його вміло наслідує фракція комуністів, яка навчилася з великою вигодою для себе міняти ленінські ідеали на прагматичні відсотки від реалізації суто «буржуйських» схем. А посада голови Держкомархіву - приємний бонус від Ю.ТИМОШЕНКО за постійну підтримку і допомогу. Абсурдність і цинізм такого стану справ у парламенті бентежить всього десяток-другий депутатів, зате влаштовує всіх інших, у тому числі й голову Верховної Ради», - переконаний В.БАЛОГА.

На його думку, прем`єр через зміни в складі Кабінету міністрів хоче одночасно вирішити кілька питань. Зокрема, «забетонувати» будь-які прояви інакодумства міністрів і досягти доведеної до автоматизму одностайності голосування за урядові рішення. Крім того, витиснути з уряду тих урядовців, які є перешкодою на шляху втілення кон`юнктурних планів Ю.ТИМОШЕНКО і БЮТ. Також прем`єр заплатить міністерськими портфелями за свою підтримку у ВР тим політичним силам, які раптом почали виявляти невластиву раніше палку любов до керівника уряду, вважає В.БАЛОГА. «Саме через це у зоні ризику опинилися міністри, до роботи яких не було пред`явлено жодних серйозних претензій. Однак їхнім потенційним наступникам слід розуміти, що їм пропонується не реальна участь в діяльності уряду, а тільки ілюзія», - зауважив він.

«Схоже, бажання Ю.ТИМОШЕНКО перетрясти Кабмін настільки сильне, що вона не хоче зважати на очевидні правові та політичні бар`єри і готова піти на порушення Конституції. Є всі підстави припустити, що БЮТ у будь-який спосіб вербуватиме депутатів для результативного голосування, тих же комуністів і «любих друзів», що лише посилюватиме корупційний розпад парламенту. Але навіть кадрове оновлення Кабміну не зніме з прем`єра відповідальність за економічну кризу в країні, масові звільнення, зростання боргів, падіння життєвого рівня людей», - підкреслив глава Секретаріату.