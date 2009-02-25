Богатирьова відправила своїх людей до постраждалої від «Беркута» родини

Представники Ради національної безпеки і оборони України збирають інформацію про інцидент за участю бійців спецпідрозділу «Беркут» в кримському селищі Мирне, в результаті якого постраждала сім`я мирних жителів.

Сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ разом зі своїм першим заступником Рефатом ЧУБАРОВИМ провели в Криму зустріч з представниками РНБО, повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу.

«Представники РНБО України розповіли, що відвідали будинок ХАЇРОВИХ і особисто переконалися у скромності умов проживання потерпілих, основним доходом яких є заробітна плата працевлаштованих членів сім`ї», - говориться в повідомленні Меджлісу.

За словами представників РНБО, сьогодні стоїть завдання зібрати якомога більше інформації про інцидент і дати йому об`єктивну оцінку. У свою чергу керівники Меджлісу зазначили, що не акцентують увагу на етнічному характері події, але водночас «не можуть повністю, до моменту винесення рішення суду, виключити версію провокації».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс розповсюдив заяву про напад співробітників «Беркута» на сім`ю ХАЇРОВИХ у селищі Мирне. Більше 10 озброєних бійців зламали двері, вікна і закидали будинок ХАЇРОВИХ світлошумовими гранатами, одна з яких під час вибуху відірвала руку немолодому господареві. Постраждалому довелося ампутувати кисть лівої руки. Крім того, під час штурму будинку постраждав син господаря.

Міліція Криму заявляє, що не збиралася нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, що перебуває в розшуку.

Кримське міліцейське головне управління спільно з прокуратурою проводять перевірку, за наслідками якої буде дано правову оцінку діям кожного співробітника, який брав участь в проведенні операції. Порушено кримінальну справу.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції.