Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент України Петро Порошенко звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі президента №147/2017, розміщеному на сайті глави держави.

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Указом передбачається звільнити Рудницького з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Нацгвардії.

26 травня 2014 року тодішній в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Валерія Рудницького заступником командувача Національної гвардії України, звільнивши його з посади начальника Управління СБУ в Донецькій області.