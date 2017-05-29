Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії

13:18, 29 травня 2017
Політика
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Указ про звільнення Рудницького опубліковано на сайті президента.

Рудницького звільнено з посади / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі президента №147/2017, розміщеному на сайті глави держави.

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Указом передбачається звільнити Рудницького з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Нацгвардії.

26 травня 2014 року тодішній в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Валерія Рудницького заступником командувача Національної гвардії України, звільнивши його з посади начальника Управління СБУ в Донецькій області.

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Теги: #звільнення Рудницького#звільнення командувача Нацгвардії