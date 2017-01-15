Нацгвардія просить прокуратуру та СБУ перевірити заяви Білецького

Про це повідомила прес-служба Нацгвардії на своєму офіційному сайті.

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В НГУ пояснили, що 14 січня Білецький через засоби масової інформації зробив заяву, яка дискредитує та заплямовує діяльність Національної гвардії України. Зокрема, він стверджував, що на керівних посадах в НГУ перебувають відверті сепаратисти, і що керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави, бо у самій структурі діє системна корупція.

«Національна гвардія України звернулась до військової прокуратури та Служби безпеки України з проханням перевірити викладені факти. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння та допомогу», - йдеться у повідомленні.

При цьому в Нацгвардії наголосили, що з початку 2017-го року до Головного управління НГУ не надходило жодних документів від народного депутата Білецького з приводу інформації, зазначеної у цій публічній заяві.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, лідер «Азова» Білецький звинуватив керівництво Національної гвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів, що несе загрозу обороноздатності нашої країни.

Про це він заявив у своєму блозі на «Українській правді» і назвав конкретні прізвища офіцерів, які посідають керівні посади в НГУ.

Крім того, він заявляє про наявність корупційної складової в Національній гвардії, і що ця система «краде кожну третю гривню». Депутат пообіцяв невдовзі зі своєю командою оприлюднити відповідні факти.

Також лідер «Азова» наголосив на «систематичному знищенні добровольчих батальйонів, яке провадить керівництво Національної гвардії».

Білецький поклав відповідальність за ситуацію в Нацгвардії на президента України, головного військового прокурора, міністра внутрішніх справ та голову Служби безпеки.