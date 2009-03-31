Посол США розказав, як Буш намагався помирити Ющенка з Тимошенко

США неодноразово піднімали питання єдності українського керівництва. Про це в інтерв’ю журналу «Главред» заявив посол США в Україні Вільям Тейлор.

«Питання єдності українського політикуму - якраз одна з тем, котру піднімав під час відвідин України президент Буш. І та сама тема поставала під час візиту віце-президента США Чейні», - повідомив американський дипломат.

В інтерв’ю він підтвердив, що в телефонних бесідах Джорджа Буша і Віктора Ющенка «питання єдності (Президента і прем’єр-міністра України. – УНІАН.) було однією з ключових тем».

Посол також зазначив, що тему примирення Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко він порушував особисто разом із дипломатами інших країн: «Я, як і багато інших дипломатів в Україні, переконував і Президента, і прем’єр-міністра про важливість їхньої єдності, особливо в такий складний час, як теперішня економічна криза. І протягом останнього тижня ми побачили, що і Президент, і прем’єр-міністр об’єднали свої зусилля під зустріч в Брюсселі, присвяченій модернізації української газотранспортної системи».