ПРП і НРУ захистять пам`ятні знаки ОУН-УПА на Харківщині

Харківська обласна організація партії “Реформи і Порядок” оприлюднила заяву, у якій засудила ініціативу депутатів Харківської облради демонтувати на Харківщині пам’ятні знаки, присвячені ОУН-УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, парторганізація вважає, що “такі дії є ознакою істеричного реваншизму”, і припускає, що “наступними, цілком “логічними”, кроками вказаних “товаришів” можуть бути: перейменування майдану Свободи на площу Дзержинського, вилучення книжок з історії України, виданих після 1991 р., демонтаж пам’ятників Незалежності та жертвам голодомору і, нарешті, депортація за межі області всіх тих, хто не поділяє поглядів регіоналів, комуністів та “вітренківців” на українську історію”.

Автори заяви вважають, що “спровокована 14 жовтня бійка у Молодіжному парку, неврівноважені висловлювання М.ДОБКІНА (Харківського міського голови – УНІАН) 22 жовтня в ефірі ОТБ і, нарешті, оголошення війни пам’ятникам свідчить про нестримне бажання регіоналів, комуністів та їхніх союзників поширювати в суспільстві настрої конфронтації та ворожнечі”.

“Кожен життєздатний народ має пишатися героїчними сторінками свого минулого”, - висловлюють переконання автори заяви і запрошують представників Харківської обласної та міської рад, Харківського міського голову до “предметної дискусії щодо місця й ролі національно-визвольних змагань в історії та сьогоденні України”.

Як повідомляв УНІАН, Харківська облрада на сесії 26 жовтня підтримала пропозицію депутата-комуніста Леоніда СТРИЖКА щодо знесення в Харківській області всіх пам’ятних знаків, пов’язаних з діяльністю ОУН-УПА.

Л.СТРИЖКО вважає за необхідне зняти такого роду “наочну агітацію”, оскільки вона, на його думку, несе пам’ять про тих, “хто присягнув на вірність Гітлеру”, і є “блюзнірською” щодо радянських ветеранів і населення, яке пережило окупацію.

Член фракції КПУ запропонував депутатам облради, зокрема, звернутися до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА з пропозицією демонтувати такі пам’ятні знаки в самій столиці Слобожанщини.

За пропозицію депутата-комуніста проголосувало 112 із 133 зареєстрованих на сесії депутатів, 19 не голосували, 2 утрималися і один висловився проти.

Харківська обласна організація Народного руху України заявила сьогодні, що не допустить знесення пам’ятного знака – Каменя УПА, який знаходиться в Харківському Молодіжному парку. Парторганізація нагадала, що Камінь УПА було встановлено Харківською крайовою організацією НРУ ще в 1992 році з дозволу Харківської міської ради на чолі з Євгеном КУШНАРЬОВИМ в пам’ять про полеглих вояків Української повстанської армії в боротьбі за незалежність України.