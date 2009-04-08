Черновецький зондує ґрунт, щоб залізти в кишені до киян?

Людина за проїзд у метро має сплачувати рівно стільки, скільки коштує ця послуга, а не космічну суму зі стелі. Про це в ефірі радіо «Голос Києва» заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи наміри київської влади впровадити диференційовану оплату проїзду в метро.

«Ідея про залежність вартості проїзду від довжини поїздки не нова. Нею користуються у багатьох європейських столицях. Але сьогодні влада говорить і про можливе введення різних тарифів залежно від часу перебування у метро. Це неприпустимо, зважаючи на нинішній стан метрополітену», - зазначив Дмитро Андрієвський.

«Київське метро дедалі морально і технічно застаріває – переходи не обладнані підйомниками, доводиться долати великі відстані пішки, тож визначати за часом перебування під землею дальність поїздки абсолютно безглуздо», - зауважив депутат.

Крім того, на думку політика, влада має дати чітке обґрунтування, з чого складатиметься диференційований тариф. «На мій погляд, неприпустимо, щоб сьогодні за поїздку між сусідніми зупинками людина сплачувала 1,7 гривні. 30 – 40 копійок – може бути. Так само, думаю, ніхто не буде проти сплачувати за проїзд з кінцевої на кінцеву станцію кілька гривень. Але кожна копійка, яку збираються стягувати за проїзд з киян, має бути чітко обґрунтована і підкріплена наданням реальних послуг», - наголосив Дмитро Андрієвський.

«Кожен з нас має право сплачувати тільки за спожиту послугу, а не космічну суму зі стелі. Запропоновані 2 – 5 гривень за проїзд – це чергова середня температура по палаті, не підкріплена жодними розрахунками. І заявляючи про це, Черновецький зондує ґрунт, щоб знову залізти в кишені до киян, необґрунтовано підвищуючи тарифи на проїзд у метро», - заявив політик.