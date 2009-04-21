Немиря поїхав до США обговорювати можливості, які відкриває криза

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ відбув до США, де 21-26 квітня проведе зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку та представниками уряду і Конгресу США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, українська делегація на чолі з Г.НЕМИРЕЮ візьме участь у Весняних зборах Ради керуючих МВФ та Світового банку.

На переконання Г.НЕМИРІ, робота української делегації у США дасть можливість зміцнити “той позитивний сигнал”, який отримала Україна минулого тижня, коли було досягнуто домовленість про продовження співпраці з МВФ.

“Ми хочемо підтримати цей динамізм, зробити наступні, скоординовані зі світовими фінансовими інституціями, кроки. Саме цій меті буде присвячена програма перебування делегації України в США», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем’єр України також виступить в Інституті Брукінгз, на засіданні Ради ділового співробітництва «США-Україна» та візьме участь у конференції «Перші 100 днів. Можливості, які відкриває криза: посилення суспільства під час економічної нестабільності», організованій Фондом Бертельсманна спільно з «Файненшнл Таймс».