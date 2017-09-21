Американські компанії йдуть до України, бо бачать величезний потенціал - Трамп

18:41, 21 вересня 2017
Політика
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Компанії США, за словами Трампа, бачать потенціал в Україні для ведення справ.

Трамп заявив, що компанії зараз йдуть до України дуже рішуче / фото twitter.com/Scavino45

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що американські компанії бачать в Україні величезний потенціал для ведення справ. Про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Відео початку зустрічі розміщене на особистій сторінці Трампа у Facebook.

Президент США відреагував на слова президента України про збільшення обсягу товарообігу між країнами.

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"Це історія, яка є значною мірою невідомою, але я думаю, що ви дізнаєтеся про це більше. Але компанії зараз йдуть до України дуже рішуче. Вони бачать там величезний потенціал", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази.

«Товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази, оскільки були реалізовані наші угоди. Це є символом того, що ми вітаємо американські компанії на українському ринку та створюємо сотні тисяч робочих місць одночасно в Україні та США, і це є свідченням ефективної співпраці між нашими націями», - сказав він.

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Теги: #Трамп і Порошенко#Трамп про Україні#американські компанії в Україні