Американські компанії йдуть до України, бо бачать величезний потенціал - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що американські компанії бачать в Україні величезний потенціал для ведення справ. Про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Відео початку зустрічі розміщене на особистій сторінці Трампа у Facebook.

Президент США відреагував на слова президента України про збільшення обсягу товарообігу між країнами.

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"Це історія, яка є значною мірою невідомою, але я думаю, що ви дізнаєтеся про це більше. Але компанії зараз йдуть до України дуже рішуче. Вони бачать там величезний потенціал", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази.

«Товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази, оскільки були реалізовані наші угоди. Це є символом того, що ми вітаємо американські компанії на українському ринку та створюємо сотні тисяч робочих місць одночасно в Україні та США, і це є свідченням ефективної співпраці між нашими націями», - сказав він.