Щербаня доставлено до Головного слідчого управління Генпрокуратури

Колишнього голову Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ після прильоту зі США до Києва доставлено у супроводі правоохоронців до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, біля трапу літака в аеропорту «Бориспіль» начальник лінійного відділу внутрішніх справ зачитав В.ЩЕРБАНЮ постанову прокуратури Сумської області, датовану 5 травня 2005 року, в якій зазначається, що В.ЩЕРБАНЯ оголошено в розшук.

Крім того, у постанові прокуратури йдеться, що в разі затримання В.ЩЕРБАНЯ про це необхідно сповістити слідчий відділ прокуратури Сумської області.

Водночас, як поінформували журналістів співробітники Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України, які були присутні під час оголошення В.ЩЕРБАНЮ постанови, адвокат останнього, який прибув з ним, показав В.ЩЕРБАНЮ ще якийсь документ, але що це за документ, ким виданий і що він містить, наразі невідомо.

Крім того, в інтерв’ю журналістам народний депутат від Партії регіонів Ян ТАБАЧНИК, який також прибув до Головного слідчого управління Генпрокуратури, висловив сподівання, що В.ЩЕРБАНЯ після проведення відповідних слідчих дій відпустять, оскільки він невинний.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ сьогодні прибув зі США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

В Україні його звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.