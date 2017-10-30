Законодавство про місцеві вибори в Україні треба вдосконалити - спостерігачі

Комітет виборців України і громадянська мережа «Опора» вказують на недосконалість законодавства про місцеві вибори в Україні. Про це йдеться в їхніх попередніх висновках за результатами спостереження за першими місцевими виборами в об’єднаних територіальних громадах 29 жовтня 2017 року, пише Радіо Свобода.

«Перші місцеві вибори у об’єднаних територіальних громадах підтвердили необхідність комплексного удосконалення законодавства про місцеві вибори, забезпечуючи належну правову визначеність виборчих процедур. Виборчий процес у 201 громаді супроводжувався неоднаковим застосуванням законодавства виборчими комісіями та іншими суб’єктами виборчого процесу, – заявляють спостерігачі «Опори».

У КВУ наголосили, що проведення виборів в умовах «неякісного законодавства» ускладнило належну організацію виборчого процесу.

«У першу чергу це стосується виборів в об’єднаних громадах з різних районів. Це питання досі залишається невирішеним, попри те, що Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства. Зокрема, на рівні закону не врегульовано, які саме місцеві організації партій мають право висування кандидатів до ОТГ. Законодавча невизначеність створила протиріччя в роботі виборчих комісій, які по-різному розглядали такі випадки. Також проблемою стали застарілі норми закону «Про місцеві вибори», що вимагають від кандидатів подавати декларацій в паперовій, а не електронній формі», – йдеться в заяві.

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КВУ закликає Верховну Раду врегулювати ці й інші законодавчі прогалини до проведення наступних перших виборів у об’єднаних громадах.

29 жовтня в Україні в 201 об’єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Правом проголосувати на цих виборах могли скористатися понад 1,3 мільйона людей.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільських, селищних і міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно. Результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі – до 8 листопада.

У громадянській мережі «Опора» ввечері 29 жовтня повідомили, що явка виборців під час місцевих виборів в низці об’єднаних територіальних громад склала 48,2%, а суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів, не було.