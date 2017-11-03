НАБУ не влаштовує висвітлення всіх його справ по телебаченню – Ситник

Політика Національного антикорупційного бюро України не в тому, щоб виходити на телебачення з резонансними справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор НАБУ Артем Ситник відповідаючи на запитання народного депутата України Вадима Кривохатька з приводу того, що НАБУ перетворилося в “реаліті-шоу”.

“Ви перетворилися з детективів більше таких собі шоу-менів”, - наголосив Кривохатько.

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За його словами, НАБУ не розслідує справи щодо розкрадань з бюджету в Запорізькій області, зокрема головного лікаря та губернатора області. Кривохатько підкреслив, що зокрема головний лікар області “краде, повірте мені, дай бог кожному міністру так красти”. Після цього на засіданні комітету всі почали сміятися. У відповідь Ситник заявив, що НАБУ не намагається піаритися, “в НАБУ немає свого телеканалу”. Він додав, що їх і самих не зовсім влаштовує те, що всі справи висвітлюються по телебаченню.

“Це не наша політика”, - додав він.

За його словами, НАБУ займається розслідувань справ, а не тим, щоб піаритись по телебаченню.