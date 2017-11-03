"Рюкзаки є, а браслетів немає": Ситник озвучив проблему виконання рішення суду щодо сина Авакова

Електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в коментарі журналістам.

«Браслетів зараз зайвих для того, щоб виконати рішення суду, в Міністерства внутрішніх справ немає», - сказав він.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що Аваков-молодший зараз ходить без браслета, не зважаючи на рішення суду, Ситник відповів: «Зараз ми намагаємось (очевидно, йдеться про намагання виконати рішення суду - УНІАН), але отримуємо відповіді, що браслетів немає. Рюкзаки є, а браслетів немає».

На запитання, чи можливо в такому випадку, що син міністра Авакова залишить країну, директор НАБУ зауважив: «Я не думаю, що він виїде з України».

Ситник наголосив, що НАБУ не має права закуповувати браслети, а «поліція нам їх не дає. Тому зараз виконати рішення суду ми не можемо».

При цьому він додав, що «продовжується спілкування з поліцією, з тим, щоб все-таки браслети отримати».

Як повідомляв УНІАН, прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, однак 1 листопада суд ухвалив рішення про особисте зобов’язання.

*** 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

1 листопада у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.