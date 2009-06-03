Слідчого у справі про отруєння Ющенка запідозрили в зловживаннях

Начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Петро КОВАЛЬ направив на ім`я в.о. генерального прокурора Сергія ВИНОКУРОВА рапорт, в якому просить провести службову перевірку порушень, нібито допущених слідством у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА. При цьому він наполягає на усуненні від проведення службового розслідування підлеглих заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШІ.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина (№ 91)», посилаючись на копію рапорту, яку має в своєму розпорядженні.

Рапорт П.КОВАЛЬ подав 30 травня.

"Докладаю, що мені від оперативного співробітника Служби безпеки стало відомо, що в рамках розслідування кримінальної справи №49-1361, порушеної за фактом посягання на життя кандидата в Президенти України, а нині Президента України ЮЩЕНКА В.А., керівником слідчо-оперативної групи, старшим слідчим у особливо важливих справах КЛИМОВИЧ Г.І. впродовж тривалого періоду через Апеляційний суд міста Києва та інші суди одержувались дозволи на негласне проникнення в помешкання, в службові кабінети, зняття інформації з каналів зв`язку і проведення інших технічних заходів стосовно ряду політиків, народних депутатів, керівництва Генеральної прокуратури і керівників окремих структурних підрозділів Головного управління з розслідування особливо важливих справ", – пише П.КОВАЛЬ.

У своєму рапорті він просить в.о. генпрокурора призначити службову перевірку викладених ним фактів. Проведення службового розслідування П.КОВАЛЬ просить доручити "будь-якому структурному підрозділу Генеральної прокуратури, окрім тих, керівництво яких здійснює заступник генпрокурора ГОЛОМША М.Я", оскільки саме він з червня 2007 р. здійснював прокурорський нагляд за досудовим слідством, контроль і керівництво слідчими, які займаються розслідуванням кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

У документі П.КОВАЛЬ підкреслює, що підлеглі М.ГОЛОМШІ не можуть об`єктивно проводити перевірку за даним фактом. На підтвердження своїх слів П.КОВАЛЬ констатує, що підлеглими пана М.ГОЛОМШІ були здійснені протиправні дії, зафіксовані оперативними співробітниками СБУ.

Як зазначає газета, зв`язатися з М.ГОЛОМШЕЮ вчора не вдалося. С.ВИНОКУРОВ підтвердив, що з рапортом П.КОВАЛЯ він вже ознайомлений, але коментувати його навідріз відмовився.

"Цей рапорт подано на моє ім`я, і як він міг опинитися у вас, я не знаю. Доки ви не скажете, як він потрапив до вас, я на жодне питання не відповім", – категорично заявив виданню С.ВИНОКУРОВ.