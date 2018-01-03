Посол Італії обіцяє підтримку зусиллям з вирішення ситуації на Донбасі

Посол Італії в Україні Давіде ла Чечіліа обіцяє підтримку зусиллям з врегулювання ситуації на сході України на основі Мінських угод. Про це посол написав у "Твіттері".

Читайте такожГолова МЗС Італії: криза в Україні поставила під сумнів основні принципи ОБСЄВін нагадав, що Італія почала з 1 січня головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«Необхідно надати повну політичну підтримку зусиллям, спрямованим на пошук вирішення кризи в Україні на основі Мінських угод та в «Нормандському форматі», - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано представить пріоритети італійського головування в організації на засіданні Постійної ради у Відні.

Італія розпочала головування в ОБСЄ із заклику до усіх сторін конфлікту на Донбасі виконати Мінські угоди.