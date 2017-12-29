У Держдепартаменті США закликали Україну обміняти заручників за формулою "всіх на всіх"

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки після обміну 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, на 73 українських заручників, закликали сторони здійснили обмін заручників за формою "всіх на всіх" на Донбасі. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт.

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"Сполучені Штати вітають вчорашній обмін (27 грудня - УНІАН) понад 300 заручниками між урядом України та керованими Росією силами на сході України. Цей обмін - це один крок на шляху виконання Мінських угод. Ми знову закликаємо сторони повністю виконати їхні Мінські зобов'язання, в тому числі втілити справжній обмін заручників за формулою "всіх на всіх", повністю припинити вогонь, відвести важке озброєння, забезпечити безпечний і надійний доступ для спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і гуманітарний доступ у зону конфлікту", - наголошується у заяві.

Також речник нагадала як цього тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав у телефонній розмові міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що крім того важливо, аби Росія повернула своїх представників у Спільний центр з контролю та координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували строк покарання в українських в'язницях, в обмін на понад 70 українських заручників.