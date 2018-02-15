Адвокат Труханова: під Солом'янський суд організовано звозять молодиків

12:44, 15 лютого 2018
Політика
340 0
Геннадій Труханов в суді / фото УНІАН

Адвокат Геннадія Труханова Олександр Лисак заявив, що до будівлі Солом'янського районного суду організовано прибувають групи молодих людей з ймовірною метою організації тиску на суд.

Як повідомляє odessa.online, за твердженням адвоката, він сподівається, що правоохоронні органи забезпечать порядок у приміщенні суду.

«Все, що відбувається виглядає досить дивно. Організована масовка в підтримку боку звинувачення очевидно говорить про те, що певні сили намагаються використовувати наслідок втемну», — зазначив Олександр Лисак.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Арешт мера Одеси Труханова
Теги: #Геннадій Труханов