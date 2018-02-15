Адвокат Труханова: під Солом'янський суд організовано звозять молодиків

На думку адвоката, організована масовка в підтримку боку звинувачення очевидно говорить про те, що певні сили намагаються використовувати наслідок втемну.

Адвокат Геннадія Труханова Олександр Лисак заявив, що до будівлі Солом'янського районного суду організовано прибувають групи молодих людей з ймовірною метою організації тиску на суд. Як повідомляє odessa.online, за твердженням адвоката, він сподівається, що правоохоронні органи забезпечать порядок у приміщенні суду. «Все, що відбувається виглядає досить дивно. Організована масовка в підтримку боку звинувачення очевидно говорить про те, що певні сили намагаються використовувати наслідок втемну», — зазначив Олександр Лисак.

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