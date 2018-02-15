Адвокат Труханова: під Солом'янський суд організовано звозять молодиків
12:44, 15 лютого 2018Політика
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На думку адвоката, організована масовка в підтримку боку звинувачення очевидно говорить про те, що певні сили намагаються використовувати наслідок втемну.
Геннадій Труханов в суді / фото УНІАН
Адвокат Геннадія Труханова Олександр Лисак заявив, що до будівлі Солом'янського районного суду організовано прибувають групи молодих людей з ймовірною метою організації тиску на суд.
Як повідомляє odessa.online, за твердженням адвоката, він сподівається, що правоохоронні органи забезпечать порядок у приміщенні суду.
«Все, що відбувається виглядає досить дивно. Організована масовка в підтримку боку звинувачення очевидно говорить про те, що певні сили намагаються використовувати наслідок втемну», — зазначив Олександр Лисак.
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