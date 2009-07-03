Конституція Ющенка не звужує повноважень Кримської автономії

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що запропонований ним проект змін Конституції України не звужує повноваження Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні ввечері в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, відповідаючи на запитання експертів.

«Я взяв за базу те, що Кримська автономна республіка повинна бути закріплена в існуючому статусі, як мінімум», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому, додав Президент, він пропонує віднести місто Севастополь, яке зараз має «загальнонаціональний статус», до компетенції влади автономії.

В.ЮЩЕНКО наголосив: він не заперечує того, що нинішній статус автономії відрегульований, як не заперечує і того, що «сьогодні багато казусів є». «І повноважень фіскальних, і повноважень бюджетних, і повноважень щодо формування органів та інституцій», - уточнив глава держави.

Президент підкреслив, що прогалина, яка «стосується конкретного наповнення, конкретних механізмів», може бути заповнена у рамках обговорення змін і доповнень до Конституції.