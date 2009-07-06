Лавринович пояснив, навіщо потрібні зміни в законі про вибори Президента

Зміни до закону про вибори Президента України вносяться з метою недопущення «спотворення результатів волевиявлення громадян».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ під час засідання круглого столу на тему: «За прозорі та чесні президентські вибори без брудних технологій та фальсифікацій».

Він висловив здивування з приводу критики на адресу законопроекту. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, по суті, в документі не має якихось нововведень з приводу формування виборчих комісій, а також щодо чисельності виборців на виборчих дільницях.

Також, сказав він, «жодної нової норми не пропонували» в питанні оскарження рішень в судах.

За його словами, в законопроекті тільки узгоджено із законодавством питання, що Вищий адміністративний суд ухвалює рішення як перша і остання інстанція щодо результатів виборів. А всі інші питання можуть вирішуватися в апеляційних судах.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що головне завдання даного закону - «мінімізувати можливість спотворення волі громадян».

За його словами, головне, що закон має бути «переконливим з точки зору того, що ніхто не зможе працювати над тим, щоб вибори або взагалі не відбулися, або щоб були спотворені результати волевиявлення громадян».

Він переконаний, що ця мета буде досягнута, «навіть якщо хтось вирішить, що якщо його не обирають, значить, вибори неправильні».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ВР прийняла в першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України».

Законопроектом, зокрема, передбачається змінити порядок формування окружних і дільничних виборчих комісій, зменшити строки виборчого процесу із 120 до 90 днів, удосконалити порядок оскарження рішень суб’єктів виборчого процесу.

Також пропонується ліквідувати інститут відкріпних посвідчень та підписних листів на підтримку кандидата на пост Президента України.