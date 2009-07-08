Кендзьор і Стойко звинувачують Тарасюка у нищенні Народного руху

Народні депутати Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО звинувачують у нищенні Народного руху України нинішнім лідером партії Борисом ТАРАСЮКОМ.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Останнім здобутком Народного руху України за ці 20 років були вибори парламентські 1998 року, коли Рух на чолі з В’ячеславом Чорноволом привів у парламент 48 народних депутатів. Це була друга по чисельності фракція у Верховній Раді після комуністів. І ось тут ця 20-річна історія НРУ, з нашого погляду, з нашого аналізу, переривається тим страшним розколом 98-99-го року і вбивством Чорновола”, - сказав Я.КЕНДЗЬОР.

За його словами, партія на сьогодні "повністю нівельована" зусиллями Б.ТАРАСЮКА та його найближчих соратників.

“Це керівництво, його заступники завели НРУ в абсолютно іншу ідеологічного плану політичну силу, тобто, у Блок Юлії Тимошенко, що остаточно дискредитувало НРУ як державницьку політичну партію, яка ніколи не мовчала, коли над Україною зависали якісь небезпеки”, - заявив Я.КЕНДЗЬОР.

Відхід НРУ від національних ідеалів Я.КЕНДЗЬОР продемонстрував на прикладах. Зокрема, за його словами, при Б.ТАРАСЮКУ в парламенті НРУ (у складі трьох депутатів: Б.ТАРАСЮК, В’ячеслав КОВАЛЬ, Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО) у союзі з БЮТ та разом з Партією регіонів і комуністами голосували за рішення, які “руйнують Українську державу та є антипрезидентськими”. За його словами, йдеться про зміни до закону про референдум, зміни до закону про судочинство, про Конституційний Суд, про вибори Президента.

Крім того, Я.КЕНДЗЬОР звернув увагу, що за керівництва Б.ТАРАСЮКА з НРУ пішли ряд відомих людей, які виступали на захист інтересів України: дружина В.Чорновола Атена ПАШКО, Лесь ТАНЮК, дисидент Іван ГЕЛЬ, Ігор та Ірина КАЛИНЦІ, Євген СВЕРСТЮК та багато інших.

“Рух перетворився з державницької національно-демокреатичної партії у партію антипрезидентську і великою мірою партію антиукраїнську”, - переконаний Я.КЕНДЗЬОР.

У свою чергу, І.СТОЙКО заявив, що після 2003 року, коли НРУ очолив Б.ТАРАСЮК, партія “стала сповзати у сторону й останні два роки вже не є практично суб’єктом політичної боротьби”.

За його словами, Рух “став філією або кишеньковою партією БЮТ”, яка самостійно не реагує на жодні політичні події.

“ТАРАСЮК робить все ж таки не ту справу, яку робив і В’ячеслав Чорновіл, і після нього Геннадій УДОВЕНКО. І тому ми застерігаємо усіх рухівців, які можуть нас почути, щоб вони схаменулися і повернули Рух у той напрямок, у якому він працював 20 років. Бо те, що сьогодні відбувається, це крах, це загибель Руху. Нам прикро констатувати, що саме 20-та річниця, яку ми будемо святкувати у вересні, вона може призвести до знищення цієї партії саме ТАРАСЮКОМ і командою, яка сьогодні очолює НРУ”, - сказав І.СТОЙКО.

Я.КЕНДЗЬОР висловив переконання, що Рух можна порятувати, “якщо визволити НРУ від Б.ТАРАСЮКА і тих багатьох його прихильників, які разом з ним дружньо нищать цю унікальну українську політичну силу, яка дала життя новітній українській державності”.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на позачергових 18-х всеукраїнських зборах НРУ Я.КЕНДЗЬОРА та І.СТОЙКА виключено з лав Народного руху України.