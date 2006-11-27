Студент через суд добився, щоб у Луганську його навчали українською мовою

Суд в Луганську зобов’язав Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля навчати студента українською мовою

Луганськ. 27 листопада. УНІАН. Жовтневий районний суд міста Луганська задовольнив позов студента Сергія МЕЛЬНИЧУКА і зобов’язав Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля здійснювати навчання цього студента українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, також суд зобов’язав університет сплатити С.МЕЛЬНИЧУКУ 1 тис. грн. відшкодування моральної шкоди.

Згідно з постановою суду, копія якої є у розпорядженні УНІАН, С.МЕЛЬНИЧУК 12 грудня 2005 року звернувся до суду зі скаргою про порушення в університеті конституційного права, зокрема, на всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, оскільки в університеті викладання здійснюється російською мовою.

С.МЕЛЬНИЧУК до 27 лютого поточного року був студентом першого курсу заочного відділення Східноукраїнського національного університету ім.Володимира Даля за спеціальністю «журналістика», а з 1 вересня 2006 року він студент першого курсу Навчально-наукового інституту права і історії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.