З’явилось дуже багато соціологічних фірм під замовні опитування

Фонд «Демократичні ініціативи» проводитиме екзит-поли у першому та другому турі майбутніх президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор фонду Ілько КУЧЕРІВ на прес-конференції у Києві.

За його словами, вже традиційно буде створено консорціум, до якого, крім “Демократичних ініціатив”, увійдуть Київський міжнародний інститут соціології та Фонд Разумкова.

І.КУЧЕРІВ нагадав, що професор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО розробив методику проведення екзит-полу, що використовувалась на минулих президентських виборах.

В ході проведення екзит-пола на майбутніх президентських виборах планується опитати 20 тис. респондентів на виході з виборчих дільниць в 300 точках в Україні.

Бюджет проведення екзит-полу становитиме 200 тис. дол. на два тури, й нині фонд “Демократичні ініціативи” збирає ці кошти.

“Екзит-пол ми розцінюємо вже як частину української політичної культури і сподіваємось, що й надалі будемо радувати журналістів та виборців даними про волевиявлення громадян дуже швидко, оперативно”, - сказав І.КУЧЕРІВ.

Також, за його словами, “Демократичні ініціативи” в ході президентської кампанії має намір роз’яснити громадськості принципи проведення соціологічних досліджень. І.КУЧЕРІВ констатував, що в Україні з’явилось дуже багато соціологічних фірм, які роблять непрофесійні або замовні опитування, з чим і боротиметься очолюваний ним фонд.