Народний депутат України, лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна отримує унікальний шанс із об`єкта міжнародної політики стати її суб`єктом.

Про це йдеться у його статті, опублікованій у газеті «Аргументы и Факты».

А.ЯЦЕНЮК наголошує, що «сьогодні, коли змінюється архітектура геополітичного устрою, ми отримуємо шанс, схожий на той, що привів нас 1991 року до незалежності”. “Головне - не проґавити цієї можливості», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що в українському суспільстві, зокрема й серед еліти, поширена помилкова думка, що «закордон нам допоможе». Він зазначив, що «помаранчева» частина політиків вважає, що якщо Україна вступить до НАТО - її захистять, вступить до ЄС - їй дадуть грошей”. При цьому він зазначив, що має запитати Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО: “Якщо НАТО для нас благо, то чому українським військовим підприємствам Альянс не замовляє танків, транспортних літаків, іншої техніки й зброї?».

Лідер «Фронту змін” зазначив, що, водночас, «біло-блакитні» й «червоні» вважають панацеєю союз із Росією. «У мене є питання до Віктора ЯНУКОВИЧА (йдеться про лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА): якщо Єдиний економічний простір у нинішньому вигляді – благо, то чому Росія не погоджується на єдиний енергетичний ринок і зону вільної торгівлі без обмежень і вилучень?».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “кожна країна дивиться на навколишній світ з погляду своїх інтересів, серед держав «немає санта клаусів, які роздають подарунки». Він додав, що кожна держава намагається вирішити “свої проблеми за рахунок інших, більш слабких”.

Лідер «Фронту змін” вважає, що треба “перестати боротися за ту чи іншу етнічну ідентичність, мову, конфесійну належність, трактування минулого”. «Ми такі, які є, й ми разом станемо сильнішими, якщо не буде сварок через дрібниці. Уже настав час усвідомити свої справжні цілі», – додав він. За його словами, сьогодні від того, чи “зможемо ми усвідомити свій державний інтерес, залежить уже саме існування нашої держави».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що Україна має створити сучасне промислове виробництво, ефективне сільське господарство, боєздатну українську армію, а також забезпечити відтворення здорового й освіченого населення. «Вибору немає: або ми поставимо ці цілі на порядок денний і сконцентруємо всі сили для досягнення результату, або країна Україна в нинішньому вигляді припинить своє існування. Ми просто зобов`язані врятувати країну!», - наголосив він.