Частина мешканців Рівного не хочуть бачити Кирила, і це теж нормально

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК закликав жителів регіону толерантно поставитись до візиту в область Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА 2-3 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив в ефірі місцевого телеканалу «Рівне-1».

За словами В.МАТЧУКА, його звернення адресоване «тим, хто підтримує Патріарха, і тим, хто не дуже». На його думку, у даний час потрібні «не барикади, не боротьба, а пошук «спільних точок для побудови єдиної Помісної православної церкви в Україні».

Водночас губернатор висловив переконання, що в Україні, як одній з найбільших православних держав світу, повинна бути автокефальна православна церква, незалежна від Московського патріархату.

Голова ОДА підкреслив, що, хоча візит Патріарха КИРИЛА має пасторський характер, місцева влада не може стояти осторонь цієї події, оскільки це високий гість. За його словами, «цього гостя хоче побачити значна частина жителів Рівненщини, і це дуже добре. Інша частина - не дуже хоче його бачити, і це теж нормально, адже ми демократична держава». «Функція влади тут - зробити усе належне для того, аби були дотримані конституційні права під час цього візиту, якому ми дуже раді», - зауважив В.МАТЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ МП, на Рівненщину Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛО прибуває у неділю, 2 серпня - на Свято Пророка Іллі. Він побуває у Свято-Воскресенському кафедральному соборі у Рівному. В той же день Патріарх відвідає Свято-Троїцький ставропігійський жіночий монастир у м. Корець, а наступного дня, 3 серпня, перебуватиме у Свято-Миколаївському монастирі у селі Городок Рівненського району.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня близько 600 членів Рівненської обласної організації Української народної партії ухвалили звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, Міністерства закордонних справ України, голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, голови Рівненської облдержадміністрації Віктора МАТЧУКА.

У зверненні йшлося про те, що відвідання Патріархом КИРИЛОМ Свято-Воскресенського собору у Рівному та Свято-Миколаївського Городоцького монастиря, заплановане на 2 серпня, може спричинити міжконфесійний конфлікт. Його автори звертали увагу на те, що верхній храм рівненського кафедрального Свято-Воскресенського собору належить УПЦ КП, а неподалік Городоцького монастиря, куди також планує приїхати Патріарх, діє Свято-Миколаївська церква, що підпорядкована Київському патріархату.