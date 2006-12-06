Янукович пообіцяв Світовому банку енергетику та боротьбу з корупцією

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Світового Банку Пол ВУЛФОВІЦ обговорили двосторонню співпрацю на найближчі 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам В.ЯНУКОВИЧ після зустрічі з президентом СБ.

За його словами, «зараз відпрацьовується нова угода співпраці України з СБ на найближчі 5 років».

При цьому, підкреслив прем’єр, це співпало з підготовкою програми стратегічного розвитку України також на найближчі 5 років.

«Ми домовилися, що ми зараз гармонізуємо цю роботу з СБ і забезпечимо формування тих пріорітетів, напрямків діяльності уряду, які будуть співпадати з пріоритетами СБ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це може бути фінансування різних програм, наприклад, енергетичних, транспортних, покращення системи державного управління, боротьби з корупцією, тощо.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що ця робота розпочнеться найближчим часом і буде дуже швидко завершена.

Після зустрічі з президентом СБ український прем’єр вилітає з Вашингтона до Нью-Йорка, де продовжить свій візит до США.