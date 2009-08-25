У Запорізькій області горить склад з отрутохімікатами
12:12, 25 серпня 2009Політика
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2 км від населеного пункту
Сьогодні вранці у Токмакському районі Запорізької області біля села Новогорівка спалахнула пожежа на складі з пестицидами.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС України, склади знаходяться за 2 км від населеного пункту.
Евакуація жителів села не проводиться, оскільки загрози для людей поки що немає - вітер з місця пожежі дме не в напрямку села.
Як зазначили в управлінні МНС, склад може вміщати близько 100 тонн отрутохімікатів. Скільки їх і які саме знаходяться там – з’ясовується.
На місці працюють пожежні підрозділи.
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