Литвин просить ПР на 5 хвилин пустити його в президію - з секундоміром

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить фракцію Партії регіонів дати можливість проінформувати парламент про результати засідання Погоджувальної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно «відкрити двері» у президію ВР, тобто, прибрати крісла, якими вони заблоковані, щоб була можливість зайти до президії.

За словами голови ВР, необхідні п’ять хвилин для того, щоб проінформувати парламент про результати Погоджувальної ради. Він запропонував фракції Партії регіонів «взяти секундомір», щоб переконатися, що це займе не більше п’яти хвилин. В.ЛИТВИН закликав: «Не треба глумитися над Верховною Радою України».

Представники фракції Партії регіонів не відповіли В.ЛИТВИНУ, чи зможе він зайти до президії. Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, звертаючись до В.ЛИТВИНА, сказав: «Давайте пропозиції, бо ніяких пропозицій не надходить».

У відповідь В.ЛИТВИН зауважив, що “ви ж домовлялися з фракцією БЮТ”. “Ви вже казали, що наблизились до великої перемоги”, - додав він.

При цьому перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН поцікавився у голови ВР: «Скажіть, хто казав про домовленості?».

На це В.ЛИТВИН відповів, що весь час ідеться про консультації фракцій Партії регіонів та БЮТ, які проводяться в неофіційній обстановці. Він запропонував цим фракціям зайти до сесійної зали і висловити свої позиції.