Закінчилась зустріч Президента з антикризовими фракціями

Оікується брифінг

Завершилась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками парламентської коаліції. Як передає кореспондент УНІАН, у зустрічі брали участь глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА. Зараз очікується проведення брифінгу Президента.

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