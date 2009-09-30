Кіровоградська Наша Україна зробила вибір між Тимошенко та Януковичем

Вчора на засіданні ради Кіровоградської міської організації партії "Наша Україна" було прийнято офіційну заяву про підтримку Кіровоградською "Нашою Україною" на виборах президента кандидатури Юлії Тимошенко. Сайт "Весь Кіровоград" з посиланням на переданий в редакцію витяг з протоколу засідання пише, що у нараді взяли участь вісім із 11 членів ради. А заяву про підтримку Тимошенко, відповідно до протоколу, підтримали всі присутні одностайно.

Автори заяви висловили жаль з приводу того, що “згортання демократичних процесів в партії народженій Майданом призвело до проведення закритих партійних з`їздів, відвертого порушення головного партійного документу – Статуту. Дійшло до того, що представникам нашої організації перестали надавати слово на партійних з`їздах”. Та висловили претензію особисто до Ющенка: “Наш осередок створений п`ять років тому і загартований боями в «знаменитому» на весь світ 100-му виборчому окрузі, брав активну участь у всіх виборчих кампаніях та був головним провідником інціатив Президента Ющенка місті та області. Натомість сам Віктор Андрійович за весь час свого президентства був в Кіровограді всього двічі, а часу на спілкування з партійним активом не знайшов взагалі. В керівництво області почали призначатись президентом не просто випадкові люди, а й ті хто прямо протидіяв демократичному волевиявленню під час президентської кампанії 2004 року. Та й в оточенні самого президента ставало все менше його побратимів часів Майдану, а помітними фігурами стали різного калібру і масті балоги. Наша організація і партія неодноразово зверталася до лідера, пояснюючи, що такий шлях є хибним і не веде до реалізації цілей та завдань Майдану”.

На думку авторів заяви, з оновленням керівництва секретаріату президента та партії ситуація не виправилася, й їх “обурюють дії прямо направлені на розгром партійної організації”

“Ще більше дивує, що це відбувається за згоди самого голови партії, - додають 8 з 11 членів ради Кіровоградської НУ. - Тому рада Кіровоградської міської організації партії «Наша Україна» прийняла рішення звернутись до голови партії «Наша Україна», президента України Віктора Ющенка з пропозицією не брати участь в президентських перегонах”.

Водночас Кіровоградська НУ вирішили не відмовляти у своїй підтримці всім без виключення кандидатам у Президенти: “Враховуючи ті умови, що склалися напередодні президентської виборної кампанії, українському народові доведеться обирати між двома лідерами перегонів Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем... Переконані, що настав час визначатись між цими двома кандидатами і нашим однопартійцям. Вважаємо, що оптимальною кандидатурою на найвищу державну посаду в сьогоднішніх складних політичних та економічних умовах має стати Юлія Тимошенко”.