Яценюк вважає, що до змови довкола продажу ОПЗ причетна Тимошенко

Народний депутат, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає ситуацію навколо приватизації Одеського припортового заводу частиною змови між урядом і новим власником ОПЗ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав в ефірі Тернопільської телекомпанії «ТВ 4».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, «знаючи, що в кризу, як правило, об’єкти продаються за копійки», фактично проігнорувала указ Президента Віктора ЮЩЕНКА, яким він заборонив продаж Одеського припортового заводу.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що після оголошення переможця конкурсу з продажу ОПЗ “почалася гра: уряд відмовився визнати результати конкурсу, але новий власник Одеського припортового через суд виграє завод”. «Чи не є це частиною змови між урядом та новим власником ОПЗ: ми зробимо вигляд, що ми з тобою боремося, а фактично – ти купиш об’єкт за копійки. Ось так всю країну і розібрали», – заявив лідер «Фронту змін ».

Він також підкреслив, що за 5 млрд. грн., за які продано ОПЗ, «не збудуєш навіть однієї десятої такого заводу».

А.ЯЦЕНЮК заявив, що виступає категорично проти приватизації об’єктів державної власності у період кризи, аби не допустити їх продажу за заниженою ціною. Окрім того, він наголосив на необхідності прийняття закону про Державну програму приватизації до 2012 року. Лідер «Фронту змін» також вважає, що необхідно відновити державний контроль за основними галузями економіки. Він переконаний у необхідності заборонити приватизацію стратегічних об’єктів. «Повинні бути стратегічні об’єкти національної безпеки, які має контролювати держава», - підкреслив він.