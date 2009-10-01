Ющенку пропонують повторити крок Тимошенко, який вона зробила у 2004 році

Представники західноукраїнської інтелігенції закликають політиків демократичного табору відмовитись від балотування у президенти на користь прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це 30 вересня на прес-конференції «Національна еліта за єдність, державу, демократію» заявив голова Конгресу української інтелігенції Львівщини, академік НАНУ Степан ПАВЛЮК, повідомляє Zaxid.net.

За його словами, представники львівської обласної ініціативної групи "Європейського конгресу України", заснованого два тижні тому на з’їзді інтелігенції у Рахові, оприлюднили звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА, народних депутатів Арсенія ЯЦЕНЮКА та Анатолія ГРИЦЕНКА, а також інших представників національно-демократичного табору. Їх закликають до об’єднання під егідою Ю.ТИМОШЕНКО, котра, на думку авторів звернення, має найбільше шансів перемогти у виборчих перегонах.

Як зауважив С.ПАВЛЮК, українському народу знов належить складний вибір перед президентськими виборами. Українські демократичні сили сьогодні поділені, що загрожує приходу антиукраїнських політиків, тому, за його словами, потрібно мобілізувати демократичних політиків.

У зверненні відзначається, що єдиною особою, котра може скласти на виборах гідну конкуренцію лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, є Ю.ТИМОШЕНКО. «Останні роки були дуже складні. У тому, що сталося, винні ми усі, але потрібно винести урок. Лідерство Ю.ТИМОШЕНКО не може викликати сумнівів. Вона може скласти справжню конкуренцію ЯНУКОВИЧУ», - йдеться у зверненні.

«Ми звертаємося до майбутніх кандидатів, щоб вони, виходячи з реалій, не створювали розсіченість сил в Україні і визначили, хто реально може конкурувати з В.ЯНУКОВИЧОМ», - зазначив С.ПАВЛЮК.

С.ПАВЛЮК зауважив, що у 2004 році Ю.ТИМОШЕНКО зняла свою кандидатуру на користь В.ЮЩЕНКА. Цього року склалась аналогічна ситуація, але політикам демократичних сил потрібно об’єднатися навколо кандидатури нинішнього прем’єр-міністра, сказав він.

«Діючий Президент зробив те, що міг зробити. Більше він вже не зробить. У Ю.ТИМОШЕНКО більше енергії, щоб забезпечити спокій в Україні», - заявив С.ПАВЛЮК.

"Це звернення є спробою повернути українське суспільство до прагматичного вибору, - зауважив, зокрема, журналіст Ігор ГУЛИК. - Це один із тестів для тих політиків, які, враховуючи великі амбіції та певну підтримку, неадекватно оцінюють свої можливості. Численні політики, які беруть участь у передвиборчому марафоні, дбають не стільки про свою перемогу, скільки про створення так званої "зони комфорту" на майбутнє. Дехто розраховує на посади при переможцеві, дехто очікує парламентських виборів і в такий спосіб намагається "засвітити" свою особу. Але президентські вибори – це не той випадок, який можна розглядати в контексті "участь заради участі".

Звернення підписали представники еліти західноукраїнського регіону, зокрема, на Львівщині - 37 осіб, серед яких науковці, журналісти, артисти та громадські діячі. Його направлять до В.ЮЩЕНКА, А.ЯЦЕНЮКА, Бориса ТАРАСЮКА, А.ГРИЦЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА.