Нардепи Задирко і Каплієнко кажуть, що БЮТ намагається заткнути рот правді

Народні депутати України Геннадій ЗАДИРКО і Володимир КАПЛІЄНКО вимагають розслідувати інцидент, пов`язаний з перешкоджанням парламентським телеканалом «Рада» висвітленню їхньої прес-конференції на тему: «Захист порушників Конституції – політична філософія БЮТ?».

Як повідомили УНІАН в прес-службі об’єднання «За демократію та справедливість», відповідні звернення Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО направили в Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України і Комітет з питань свободи слова та інформації.

«Висвітлення діяльності Верховної Ради України, в тому числі на телеканалі «Рада», відповідно до посадових обов’язків, курирує перший заступник спікера парламенту. Враховуючи, що цю посаду сьогодні займає БЮТівець Микола ТОМЕНКО, можна здогадатися, чому парламентський телеканал проігнорував прес-конференцію народних депутатів. Адже він добре знав, що ми будемо знов критикувати БЮТ і Юлію ТИМОШЕНКО», - сказав Г.ЗАДИРКО.

«Ще не затих скандал з рішенням Печерського суду, яке забороняло поширення критичної інформації про діяльність ТИМОШЕНКО і уряду, ще свіжі в пам’яті її висловлювання про необхідність запровадження в Україні диктатури, а БЮТівці знов намагаються заткнути рота неприємній для них правді», - додав В.КАПЛІЄНКО.

Як відомо, під час брифінгу народних депутатів Г.ЗАДИРКА і В.КАПЛІЄНКА, що проходив 7 жовтня в приміщенні Верховної Ради України, телеканал «Рада» вимкнув пряму трансляцію цієї події.