БЮТ завтра не заважатиме регіоналам звільняти міністрів?

Фракція БЮТ сподівається, що “регіонали” завтра не блокуватимуть роботу Верховної Ради України, якщо їхня вимога про відставку ряду міністрів не дістане підтримки сесійної зали. Про це в ефірі телеканалу “Рада” заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН в його прес-службі.

М.ТОМЕНКО наголосив, що фракція БЮТ пішла на всі поступки та пропозиції Партії регіонів, аби показати, що вона хоче, щоб парламент працював і щоб уряд працював. За його словами, завтра розгляд кадрових питань може виглядати наступним чином: всі постанови про звільнення членів уряду, що зареєстровані у парламенті, будуть розглянуті, а потім будуть розглянуті постанови про призначення. «Якщо Партія регіонів хоче висловитися проти роботи якогось міністра, то вона має на це право, і якщо не буде 226 голосів, то рухаємося далі», - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, після цього, а це і є предметом домовленостей, будуть розглянуті постанови про призначення нових членів уряду. “Такі дії стануть перевіркою, чи здатна опозиція дотримуватися свого слова хоча б протягом одного дня”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас, зазначив він, фракція БЮТ точно не голосуватиме за відставку чотирьох міністрів, на чому наполягає фракція Партії регіонів.

М.ТОМЕНКО також висловив сподівання, що після того, як будуть розглянуті питання про звільнення, не буде заблокована трибуна для розгляду питань про призначення. «Я вважаю, що саме цей факт і стане перевіркою, чи здатна нинішня опозиція дотримати свого слова. І чи дійсно турбота про соціально-економічну ситуацію і наведення порядку та стабільності є їхнім прагненням, бо зрозуміло, щоб без таких міністрів як міністр фінансів, транспорту та зв’язку, закордонних справ чи оборони важко уявити цивілізовану роботу в державі, а тим більше в умовах кризи», - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів 8 жовтня наполягатиме на звільненні чотирьох міністрів. Як повідомила заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, це стосується міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА, міністра праці Людмили ДЕНІСОВОЇ та міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА.

Сьогодні лідери фракцій на засіданні Погоджувальної ради домовились розглянути кадрові питання завтра о 10.00. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що спочатку передбачається розглянути питання стосовно звільнення деяких членів Кабінету міністрів України. За його словами, передбачається персональне голосування по кожній кандидатурі.

Розглядаючи питання щодо призначень, ВР спочатку голосуватиме за кандидатури, запропоновані на посади в уряд Президентом України, а вже потім - за кадрові пропозиції уряду. В.ЛИТВИН нагадав, що за урядові кандидатури передбачається голосувати єдиною постановою. Йдеться про призначення Михайла ЗГУРОВСЬКОГО та Юрія ЛЮБОНЕНКА на посади віце-прем’єр-міністрів, Федора ЯРОШЕНКА – на посаду міністра фінансів і Таріела ВАСАДЗЕ - міністром транспорту і зв’язку.

Якщо цей проект постанови не буде ухвалений, то ВР голосуватиме за кожну кандидатуру окремо, уточнив В.ЛИТВИН.