Ющенко розказав, що Порошенку доведеться наздоганяти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що новий міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО реалізуватиме його зовнішньополітичний курс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підходу до представників українських ЗМІ у Кишиневі.

При цьому він підкреслив, що головна складова цієї політики - відстоювання національних інтересів і розвиток добросусідських відносин з усіма країнами.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що за останні шість місяців, поки не було міністра закордонних справ, Україна багато втратила у відносинах з країнами-сусідами, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими державами.

«Нам сьогодні потрібно це наздогнати, зробити ту роботу, яка за шість місяців не була зроблена, – посилити наші відносини», - сказав Президент.

При цьому він зауважив, що в поточному кварталі графік міжнародних контактів України є дуже напруженим. Зокрема, планується 5-7 візитів керівників інших держав до України, також заплановано багато візитів В.ЮЩЕНКА до інших країн, в тому числі країн-сусідів.

Президент подякував усім народним депутатам, які сьогодні підтримали запропоновану ним кандидатуру міністра закордонних справ. «Це значний і добрий сигнал – що ця частина української політики – зовнішньополітичний аспект найближчим часом набере характерної динаміки, що забезпечить відстоювання наших національних інтересів по всьому світу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Після завершення спілкування Президента з журналістами у приміщенні, де воно проходила, з’явився П.ПОРОШЕНКО. В.ЮЩЕНКО особисто привітав його з призначенням на посаду глави МЗС. Після цього новопризначений міністр закордонних справ узяв участь у зустрічі В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада за поданням Президента призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України. За відповідну постанову проголосували 240 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі.