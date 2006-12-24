Янукович: у відносинах України з Туркменістаном ”на гірше ми не розраховуємо”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про незмінність відносин між Україною та Туркменістаном у сфері поставок газу на 2007 рік після смерті Президента Туркменістана Сапармурата Ніязова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам наприкінці свого візиту до Туркменістану.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні практично нічого не змінюється у питаннях постачання газу до України.

«38 мільярдів кубометрів - ті, які заплановані, будуть надходити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що ціна на цей обсяг газу залишається незмінною – 130 доларів за тисячу кубометрів. В.ЯНУКОВИЧ сказав, що стратегія відносин з Туркменістаном залишається такою, як і була.

«Ми наголосили, що практично ті відносини, які склалися за останні 10 років, і традиції, які були започатковані, залишаються незмінними. Прем’єр сказав, що 2007 рік «практично визначений», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зараз говорити про якісь зміни недоцільно. За його словами, що стосується майбутнього, то у нього після прибуття до Ашгабаду відбулась коротка розмова з міністром нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану Курбанмиратом АТАЄВИМ. За словами В.ЯНУКОВИЧА, «у всякому випадку на гірше ми не розраховуємо, ми розраховуємо, що стосунки будуть незмінними».