Комуністи - виборцям: беріть гроші, але голосуйте за нашого кандидата

Херсонські комуністи вважають за можливе брати гроші в обмін за обіцянку проголосувати на виборах Президента України за того або іншого кандидата, проте виконувати сплачену обіцянку обов`язковим не вважають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Херсоні під час мітингу, присвяченого 92-й річниці Жовтневої революції, заявив голова Херсонського обкому КПУ Георгій НАЙДА.

«Не будьте такими совісними, одержавши двадцятку. Беріть гроші, але голосуйте за нашого кандидата», - сказав Г.НАЙДА.