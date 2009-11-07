Комуністи - виборцям: беріть гроші, але голосуйте за нашого кандидата

15:55, 07 листопада 2009
Політика
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Закликають не бути совісними

Херсонські комуністи вважають за можливе брати гроші в обмін за обіцянку проголосувати на виборах Президента України за того або іншого кандидата, проте виконувати сплачену обіцянку обов`язковим не вважають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Херсоні під час мітингу, присвяченого 92-й річниці Жовтневої революції, заявив голова Херсонського обкому КПУ Георгій НАЙДА.

«Не будьте такими совісними, одержавши двадцятку. Беріть гроші, але голосуйте за нашого кандидата», - сказав Г.НАЙДА.

 

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