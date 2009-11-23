Теку про київських чиновників-хабарників Луценко назвав «Космонавти»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що київська влада робить все, щоб ніхто з її представників не був притягнутий до відповідальності за хабарництво і корупцію.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№220 (1620)).

«Київська влада робить все, щоб ніхто, навіть з середньої ланки їх угруповання, не був притягнутий до відповідальності», - сказав міністр, коментуючи останню інформацію в ЗМІ про те, що на хабарі «погорів» начальник одного з управлінь КМДА.

«Йому дійсно інкримінують отримання хабара – 3 млн. грн. – через посередника. Однак питання арешту вирішують слідчий прокуратури і суддя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На запитання, як столична влада впливає на правоохоронців, міністр відповів: «Міліція свою справу робить – затримуємо при отриманні хабарів, готуємо матеріали про службові злочини, а потім, згідно із законом, зобов`язані передати їх в прокуратуру. На жаль, часто далі не спрацьовує механізм арешту, і чиновник залишається на волі. У принципі і так може бути, підписка про невиїзд – це ще півбіди. Але далі справи не розслідуються. Я не пам`ятаю жодної успішно завершеної у суді справи про хабарі київських чиновників!»

Як приклад Ю.ЛУЦЕНКО нагадав затримання близько місяця тому за хабар заступника голови однієї з райадміністрацій столиці.

«Передали матеріали в прокуратуру, а вони місяць думають: порушувати справу чи як завжди? Такої протидії притяганню до відповідальності «злодійкуватого» чиновництва, як у Києві, немає ніде!», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, правоохоронці назбирали вже дуже багато фактів щодо зловживань київської влади. «Тека називається «Космонавти». Фактів стільки, що вони туди вже не поміщаються», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН. 19 листопада прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ повідомив, що столична прокуратура порушила кримінальну справу за фактом здирництва і отримання 3 млн. грн. хабара начальником одного з управлінь Київської міської державної адміністрації, якого було затримано нещодавно працівниками УСБУ в Києві і Київській області. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді "підписки про невиїзд". За словах Є.БЛАЖІВСЬКОГО, гроші посадовець вимагав за сприяння у розв’язанні питання про розміщення плавзасобу.