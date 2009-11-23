Ющенко обіцяє скоротити робочий день і термін попереднього затримання

Чинний глава держави, кандидат у Президенти України на другий строк Віктор ЮЩЕНКО обіцяє скоротити робочий день на одну годину із збереженням заробітної плати для матерів, діти яких відвідують дошкільні заклади та навчаються в молодших класах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, презентуючи свою передвиборчу програму в “Українському домі” в Києві.

В.ЮЩЕНКО також заявив, що у разі його перемоги держава збільшить держзамовлення для вищих навчальних закладів, щоб усі здібні діти мали можливість вчитися.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО пообіцяв провести реформу системи захисту прав споживачів, посилити контроль якості і безпеки продуктів, у першу чергу – дитячого харчування.

Віктор ЮЩЕНКО обіцяє також скоротити термін попереднього затримання із 72-х до 24-х годин

Кандидат заявив, що після своєї перемоги на виборах здійснить судову реформу. За його словами, громадяни зможуть звертатися за захистом до Конституційного Суду України.

Він також зазначив, що «перевертні в погонах будуть каратися максимальним терміном ув’язнення із конфіскацією майна».