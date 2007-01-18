Міліція заявляє, що на полюванні з Кушнарьовим всі були тверезі

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО вважає, що до загибелі народного депутата Євгена Кушнарьова під час полювання призвели випадок і мисливський азарт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Випадок і мисливський азарт - це те, що призвело до такої трагічної "нелепости"», - сказав М.КОРНІЄНКО. Він також зазначив, що експертизу на наявність алкоголю у крові всіх учасників полювання проведено. «Нам доповіли, що всі учасники цієї поїздки були тверезі. Це я вам можу сказати однозначно».

У той же час М.КОРНІЄНКО повідомив, що на сьогодні, за наявною у нього інформацією, нікому із осіб, які були разом з Є.Кушнарьовим, не пред’явлено обвинувачення. «Я думаю, що там на підписку (про невиїзд) ще нікого не взято, нікому звинувачення не пред’явлено», - додав М.КОРНІЄНКО, зауваживши при цьому, що всі особи, які були разом з Є.Кушнарьовим, встановлені і дають покази.

Водночас заступник міністра сказав, що для того, аби остаточно розібратися в тому, що сталося, ще треба провести багато допитів, експертиз, «треба буде відтворити ситуацію».

У свою чергу присутній на прес-конференції начальник Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ, відповідаючи на запитання, чи був встановлений факт браконьєрства, сказав, що такий факт не встановлений наразі. У свою чергу М.КОРНІЄНКО додав, що якщо під час слідства будуть виявлені «якісь злочини чи порушення, вони всі будуть досліджені».