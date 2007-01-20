Персона нон-грата був на похоронах Кушнарьова з дозволу СБУ

Служба безпеки України дозволила разовий в’їзд в Україну депутату Державної думи Росії Костянтину ЗАТУЛІНУ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, Д.ЗАТУЛІН, якому заборонено в’їзд в Україну, перебував два дні у Харкові на законних підставах.

За словами Д.ГОРКОЛЬЦЕВА, згідно з розпорядженням керівника СБУ та адміністрації Державної прикордонної служби, «ЗАТУЛІНУ був дозволений одноразовий в’їзд на територію України з 18 по 20 січня». У Харків він прибув для участі у похороні народного депутата України Євгена Кушнарьова 19 січня, сказав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2006року СБУ заборонила в`їзд до України К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь у акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.

4 грудня СБУ дозволила К.ЗАТУЛІНУ тимчасовий одноразовий в’їзд на територію України для участі в 7-му засіданні Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації, яке відбулось у Києві 4-6 грудня.