В МЗС створили консульський фонд для допомоги українцям за кордоном

У Міністерстві закордонних справ України створено консульський фонд для допомоги українцям за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО на підсумковій прес-конференції.

«Моїм наказом був сформований відповідний консульський фонд. Користуватися ним можуть лише керівники дипломатичних установ», - сказав він.

За словами міністра, на сьогодні посол має можливість взяти на себе відповідальність, внести термінові пропозиції і скористатися грошима з цього фонду. У фонді зараз 1 млн. 250 тис. доларів. Його планується збільшити до 5 млн.

П.ПОРОШЕНКО повідомив, що фонд поповнюється, в тому числі, за рахунок консульського збору, який стягується консульськими установами.