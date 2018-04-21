Як Луценко владу вирішив налякати
Юрій Віталійович, натхненний дозою коньяку, прийнятого в автобусі, усіх слухав, щось комусь радив, обіймався з бабцями і приймав у подарунок квіти з жартівливим доріканням: “Ну хто ж мужику квіти дарує?”...
Юрій Луценко, “вічний революціонер”, колишній міліціонер і нинішній “самбіст”(російською мовою слово "самбо" розшифровується як "самооборона без оружия"), вирішив вийти в люди. Лідер нового руху – громадянської ініціативи “Народна самооборона” – вирушив у турне областями України. Розпочав з Вінничини.
Київ, 23 січня, 7 ранку. З центру в напрямку Вінниці відправляється автобус з журналістами і лідерами “Народної самооборони”. Приблизно в той же час і в тому ж напрямку з Рівного вирушають кілька автомобілів. Кілька вітчизняних машин з емблемою громадської організації “Антикримінальний вибір”, і одна чорна Тойота – з братом Луценка Сергієм на борту.
Вінницька область, село Калинівка, 10 ранку. На головному майдані села біля клубу з модною назвою зупиняються всі вищеназвані транспортні засоби. Звідти виходять люди, до них підходять інші, ті, що вже стояли на майдані. І почалося...
|На Вінниччині Луценка зустрічали ображені владою пенсіонери, які переповідали йому свої біди
|Вони охоче записувалися до лав “Самооборони”
Луценка оточили десятки пенсіонерів і людей середнього віку. Інші просто стояли осторонь і з цікавістю спостерігали. Ті, що фанатичніші, штурмували екс-міністра з усіх сторін і скаржилися, вимагали, просили.
“Нам терміново потрібна нова революція! Юрію Віталійовичу, коли ви наведете порядок у столиці? Що нам робити – пенсія – 400 гривень, а за комунальні послуги 420 треба заплатити?”
Юрій Віталійович, натхненний дозою коньяку, прийнятого в автобусі, усім догоджав, слухав проблеми, щось комусь радив, обіймався з бабцями і приймав у подарунок квіти з жартівливим доріканням: “Ну хто ж мужику квіти дарує?”
Така перша зустріч, а потім і наступна, дали зрозуміти: політичний рейтинг Луценка, що перевищує рейтинг Ющенка, мабуть, не такий вже і надуманий. Люблять його і пенсіонери, і прості трудящі. "Свій мужик". Навіть надто утопічно ця любов виглядає. Хоча сам Луценко вважає, що саме за це його і люблять – “своїм” вважають. Навіть розповів про свій перший політичний досвід, коли, ще 28-річним парубком, балотуючись в місцеві депутати, на завод пішов, людей за себе агітувати. “А там, - каже, - накинувся якийсь робочий на мене і давай “мать-перемать”. - Я йому: "Слухай, мужик, я тобі так вломлю зараз! Чогось не вистачає? – Іди похмелись!” "А той, - сміється Луценко, - замовк одразу, зупинився на хвильку і потім: “Хлопці, та він свій!”
Згоден, мій земляк (за це мене гордість розпирає) може і по-мужицьки по плечу поплескати, і стопку “хлопнуть”, і поговорить “без цензури”. От тільки підпсувала Юрія Віталійовича міністерська посада, тут вже що поробиш. Важкувато буває з ним спілкуватися. Тільки це він не усім показує. А тому, на його щастя, люди цього не бачать.
А бачать “свого мужика”, який зі зрадниками в одній партії не залишився, бандитів не побоявся бандитами назвати (щоправда, цим “робота з бандитами” і закінчилась), а тепер - знову в іпостасі революціонера перед народом став, інтереси народні відстоює і людей гуртує. Але не любить польовий командир, коли його революціонером називають. Про це й говорить людям.
Вінниця, 11 ранку. Конференц-зал, де мала проходити прес-конференція, був забитий місцевими журналістами. Київським місця не вистачило.
Потім був концерт на головній площі обласного центру. Площа імені Стуса називається, на ній і “книжка” стоїть – так вінничани будівлю обласної податкової адміністрації називають. Листівками-оголошеннями про приїзд екс-міністра рясніє. Тільки чомусь написано “ЮрЇєм Луценком” на папірцях. Місцеві, правда, не придиралися. Прийшли на площу у призначений час. Хоча до самого мітингу – його, щоправда, так назвати можна лише з натяжкою, оскільки суть заходу зводилася до виголошення двох промов - самого Луценка та його побратима Тараса Стецьківа, - залишалося зо дві години.
|Права рука Луценка – Тарас Стецьків – також спілкувався з людьми
Підготовлена площа чимось нагадувала революційний Майдан – та сама, перевірена сцена, той самий ведучий – “голос Майдану”, повсюди -“корпоративні” кольори “Народного “самбо” і прапори з символікою – стисненою в кулак рукою. Навіть прапор міста, що майорів тут же, нагадував луценківські знамена – він мав ті ж кольори. В усьому цьому вгадувалося щось невловимо знайоме...
|Активісти не встигали роздавати агітку – черги не зменшувалися
Пенсіонери, що прийшли на площу, стояли у кількох чергах за безплатною сувеніркою. Здавалося, люди скучили за революційними і передвиборними часами, коли їм щедро сіяли кульочки, ручечки, календарики і всілякий інший красивий непотріб.
Тут роздавали календарики з портретом Луценка, програму його самооборони з відривним купоном і текстом п’яти заповідей. Майже біблійних. Луценко назвав їх “принципами народної самооборони: не красти і не давати красти іншим; не брехати і не давати брехати; не брати й не давати хабарів; не боятися боротися за свої права; любити Україну. Дещо патетично і навіть утопічно. Що, зрештою, можна сказати і про виступ Луценка перед народом. Він критикував “напропалую” усю владу, втім, не називаючи жодного імені чи посади. Говорив про необхідність згуртуватися і розповідав політичні анекдоти. Луценко беріг свій ораторський талант, і цього разу продемонстрував його в усій красі. І люди заслуховувалися. Вони, мов, мух, відганяли від себе думки, що це – чергова агітація. І Луценко вкотре повторював: я не агітую, партій створювати не збираюся і не збираюся (до пори-часу) з кимось об’єднуватися. Натомість запрошую до себе представників інших блоків і партій.
Загалом месидж політика до народу вийшов вірний, хоча, каже він сам, “мене відмовляли від такої концепції”. Люди перестали вірити партіям – особливо після останніх виборів, якими народ обманули. І, партії, що відчувають втрату довіри (що цілком виправдано після парламентських подій), цілком можуть потягнутися до нібито позапартійної організації Луценка.
|Особливо захоплено Луценка слухали пенсіонери
Під час цієї першої зустрічі його слухали кілька тисяч людей з області. Приїхали з багатьох районів Вінниччини, принесли з собою усі свої плачі й біди, рвалися до Луценка як до цілителя і вигукували його прізвище, яке лунало як колись прізвище Ющенка.
|“Хто це? Народна самооборона йде!”
|Ось так Луценко зійшов у люди
Новоявлений гуру подарував вінничанам величезний прапор “Самооборони” і наостанок ефектно пройшовся через натовп, залишивши після себе помітний кільватер.
Дмитро Стаховський