Янукович - за страхову медицину, бо вона і без того платна

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за запровадження системи страхової медицини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив у прямому ефірі державної телерадіокомпанії «Крим» у Сімферополі, де перебуває з робочою поїздкою.

«Ми невідкладно повинні ухвалити закон про страхову медицину», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання щодо шляхів реанімації вітчизняної медицини, покращання її якості та ефективності, а також підвищення рівня соціального захисту медичних працівників.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, на сучасному етапі запровадження такої системи є нагальним, необхідним і зрозумілим для суспільства.

«Адже сьогодні кожний працюючий громадянин і без того платить гроші за медичне обслуговування, тому що лікарні неспроможні забезпечити людей якісними послугами і медикаментами», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і підкреслив, що в обов’язковому порядку вирішить проблеми медичної галузі в Україні.