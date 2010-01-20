Кожем'якін - про переговори з Тігіпком: результат позитивний

БЮТ уже провів перший тур переговорів щодо можливої підтримки кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО з боку Сергія ТІГІПКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Перший етап відбувся. Результат позитивний», - сказав він. Водночас він відмовився уточнити, що мається на увазі під позитивним результатом.

За словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА,буде ще не один етап переговорів.

Він зауважив, що такі переговори будуть проведені не лише з С.ТІГІПКОМ, а й з Юрієм КОСТЕНКОМ, Володимиром ЛИТВИНИМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ.

«З ЮЩЕНКОМ там складніше, але я вважаю, що його електорат ні в якому разі не проголосує за представника Партії регіонів», - сказав А.КОЖЕМ`ЯКІН.

При цьому за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО більше розраховує на перемогу завдяки власним зусиллям, а вже потім - завдяки підтримці інших демократичних кандидатів, які не вийшли до другого туру виборів.