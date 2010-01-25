Донецький адвокат прагне скасувати нагородження Бандери через суд

21:03, 25 січня 2010
Політика
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Правові претензії до Указу

Сьогодні Донецький окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позов про визнання незаконним і скасування указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання «Героя України».

Як повідомив УНІАН подавач позову, донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ, у своїй позовній заяві він наполягає, що В.ЮЩЕНКО, присвоївши С.Бандері звання «Героя України», порушив частину 2 статті 6 Закону «Про державні нагороди України», згідно з якою це звання може бути присвоєне тільки громадянам України. В.ОЛЕНЦЕВИЧ на підставі ст. 3 Закону «Про громадянство України» наполягає, що С.Бандера громадянином України ніколи не був, а тому не може бути нагороджений цим високим званням.

Позивач також наполягає, що Президент В.ЮЩЕНКО одночасно із званням «Герою України» незаконно нагородив С.Бандеру орденом Держави, тим самим порушивши ч. 3 ст. 6 Закону «Про державні нагороди України». «Згідно закону, орден Держави присвоюється Герою України «за видатні трудові досягнення», - уточнив адвокат. Він упевнений, що таких «трудових досягнень» С.Бандера не має.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ сподівається, що протягом найближчих двох днів суд прийме рішення про відкриття провадження за його позовом.

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