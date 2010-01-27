БЮТ заявляє, що регіонали захопили Апеляційний адмінсуд Києва

Сьогодні вранці, 27 січня, група невідомих осіб захопила приміщення Апеляційного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

За словами авторів заяви, напад було здійснено під керівництвом членів Партії регіонів Валерія БОНДИКА та Юрія МІРОШНИЧЕНКА. Ці народні депутати проникли до кабінету голови суду Анатолія ДЕНИСОВА і зламали базу даних у його комп’ютері, стверджують у БЮТ.

У зв’язку з цим БЮТ висловлює переконання, що Партія регіонів в такий брутальний спосіб намагається чинити тиск на Апеляційний адміністративний суд, підкреслюється в заяві.

При цьому в БЮТ зазначили, що саме сьогодні в Апеляційному адміністративному суді був призначений розгляд двох справ - позов прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО проти ЦВК щодо реєстрації грузинських спостерігачів, а також скарги Віктора ЯНУКОВИЧА про начебто незаконну агітацію.

“Фракція БЮТ обурена діями Партії регіонів, для якої застосування фізичної сили, нахабність і цинізм по відношення до закону і права стали основним передвиборчим інструментом”, - йдеться в заяві.

За словами БЮТівців, “нещодавнє захоплення «регіоналами» спільно з невідомими особами поліграфкомбінату «Україна», а тепер і Апеляційного адміністративного суду наочно демонструє, що ЯНУКОВИЧ і його команда готові на будь-які злочинні дії”.

БЮТ звертається до представників Партії регіонів з вимогою негайно припинити наругу над законом і пам’ятати про те, що за кожну протиправну дію доведеться понести відповідальність.