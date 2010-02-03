Депутати Держдуми простежать, щоб на виборах в Україні не було як у 2004-му

Близько 30 депутатів Державної думи й членів Ради Федерації Росії спостерігатимуть за другим туром президентських виборів в Україні.

Про це УНІАН повідомив депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ, який був офіційним спостерігачем від РФ під час голосування в першому турі виборів.

«Точно сказати дуже складно, моя оцінка - близько 30 осіб. Я, приміром, поїду від ПАРЄ, хтось поїде від Парламентської асамблеї ОБСЄ, хтось поїде від Парламентської асамблеї Чорноморської співпраці, хтось поїде від Парламентської асамблеї СНД, хтось поїде безпосередньо від Держдуми. Тому повною інформацією не володіє ніхто», - сказав С.МАРКОВ.

Депутат Держдуми запевнив, що спостерігачі від законодавчої гілки влади Росії постараються не допустити того, щоб роль міжнародних спостерігачів звелася до тієї, яка була під час Помаранчевої революції.

«Тоді міжнародні спостерігачі сфальсифікували спостереження. Останнім часом відбулася дискредитація міжнародних спостерігачів, коли вони стають на бік одного з кандидатів», - сказав він.

При цьому С.МАРКОВ додав, що в цьому відношенні більше всього претензій до місії ОБСЄ, коли спостерігачі від цієї організації підтримали «третій тур» президентських виборів в Україні в 2005 році або визнали вибори демократичними.

«Ми постараємося зробити все, щоб не було фальсифікацій на користь одного з кандидатів», - запевнив він.

С.МАРКОВ також зазначив, що аналіз електорату кандидатів, які не пройшли в другий тур, дає можливість припустити, що ці виборці прийдуть на вибори й повернуться до своїх переваг, які були «умовно до Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА та інших».

«Розділення виборців відбудеться за територіальним принципом – Південь-Схід і Захід-Центр», - вважає він.

На думку депутата Держдуми, виходячи з того, що на Південному Сході України живе 60% населення України, кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ повинен зберегти свою перевагу і в другому турі виборів. Водночас, він не виключає, що інший кандидат, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО може оскаржити результати виборів у судах.