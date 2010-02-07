Турчинов заявляє, що секретаря виборчкому від Тимошенко знайшли мертвим

Керівник Центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що в Городенківському районі Івано-Франківської області знайдено мертвим секретаря дільничної виборчої комісії від Ю.ТИМОШЕНКО.

"Секретар виборчої комісії №26 територіального виборчого округу N85 в ніч перед виборами перебував на виборчій дільниці", - повідомив О.ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.

Він також заявив, що "бюлетені зникли з сейфу, де зберігалися і, ймовірно, перебувають за межами виборчої дільниці".