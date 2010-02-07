На Київщині штаб Януковича замінив секретарів та голів ДВК на 43 дільницях

У Київській області, ТВО №99, штаб кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зробив заміни секретарів та голів ДВК на 43 дільницях. Про це УНІАН повідомили в Комітеті виборців України.

За даними КВУ, постанова окружної виборчої комісії була прийнята у п’ятницю, 5 лютого. В суботу, 6 лютого, ОВК повідомила цих осіб, щоб вони склали повноваження. Проте вони відмовилися без надання їм постанов передавати справи стороннім особам, які прибули з інших регіонів України.

Тільки сьогодні після 14.00 такі постанови були їм розвезені і відбулися заміни. Таким чином на багатьох дільницях вести протоколи про підрахунок голосів починали одні секретарі, а завершувати будуть інші, відзначили в КВУ.